The Dark Pictures Anthology: House of Ashes annunciato con un teaser trailer

Nemmeno il tempo di lanciare The Dark Pictures Anthology: Little Hope sul mercato, che i ragazzi di Supermassive Games hanno annunciato il prossimo episodio della loro serie horror antologica, intitolato The Dark Pictures Anthology: House of Ashes.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes è stato svelato con un teaser trailer contenuto in Little Hope, arrivato sul mercato nella giornata di ieri giusto in tempo per la ricorrenza di Halloween. A quanto sembra, a Supermassive piace moltissimo svelare i giochi così, dal momento che l'anno scorso Little Hope venne svelato nello stesso modo, ossia con un teaser contenuto in Man of Medan.

Il teaser trailer di House of Ashes, che potete guardare anche voi in cima a questa notizia, vede una donna e un gruppo di soldati atterrare, presumibilmente, in un luogo desertico tra le montagne del Medio Oriente. Ben presto vengono attaccati da entità misteriose, mentre la voce narrante tira in ballo la Casa delle Ceneri, nelle cui profondità, secondo la mitologia sumera, si celerebbero le anime dei non morti.

Questo è tutto ciò che sappiamo, dato che il filmato non contiene indizi sulla data d'uscita e sulle piattaforme di destinazione, anche se diamo per scontate PlayStation 4, Xbox One e PC, oltre che le due console next-gen, PS5 e Xbox Series X|S. Nell'attesa di saperne di più, potete valutare l'acquisto del secondo gioco della serie, fresco di pubblicazione, leggendo la nostra recensione di The Dark Pictures Anthology: Little Hope