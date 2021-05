The Dark Pictures Anthology: House of Ashes si mostra nel trailer di debutto e nella nostra anteprima

Abbiamo visto in azione House of Ashes, il terzo episodio della The Dark Pictures Anthology, l'opera horror antologica di Supermassive Games, in arrivo il prossimo autunno. Ma cosa possiamo aspettarci?

House of Ashes non stravolge l'impianto già visto in Men of Medan e Little Hope, come di consueto cambiano però i protagonisti dell'avventura, in questo caso l'incipit è decisamente diverso rispetto al passato: House of Ashes presenta il racconto di un manipolo di soldati delle forze speciali guidati da Rachel King, Agente della CIA interpretata dall'attrice Ashley Tisdale.

Il genere di riferimento in questo caso è quello dell'Exploration Horror, con cunicoli sotterranei, atmosfere asfissianti e un costante senso di instabilità e oppressione. Non mancano le novità, come il livello di difficoltà selezionabile per Quick Time Event e sezioni con telecamera libera, inoltre il team ha promesso migliorie al comparto tecnico e ottimizzazioni per PS5 e Xbox Series X/S.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima The Dark Pictures Anthology House of Ashes ricordandovi che il gioco sarà disponibile dall'autunno 2021 su PC, PS4 e Xbox One, compatibile come detto anche con le console di nuova generazione. In apertura trovate la nostra anteprima mentre in calce potete vedere il video di presentazione pubblicato da Bandai Namco.