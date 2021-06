The Dark Pictures Anthology House of Ashes: il nuovo trailer svela la data di lancio

Al Kick Off! Live, show d'apertura del Summer Game Fest, ha trovato spazio anche The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, tornato a mostrarsi con un nuovo trailer della storia che ha anche svelato la data di lancio.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, il terzo capitolo dell'antologia di Supermassive Games (che ha già visto la pubblicazione di Man of Medan e Little Hope), verrà lanciato sul mercato il 22 ottobre 2021 nelle versioni per PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Il trailer condiviso per l'occasione ci dà il nuovo assaggio della storia che i giocatori potranno vivere e influenzare con le proprie scelte. Come i precedenti titoli dell'antologia, anche House of Ashes è ispirato da fatti, storie o miti del mondo reale: alla fine della guerra in Iraq, le forze speciali dando la caccia alle armi di distruzione di massa scoprono qualcosa di ancor più letale - un tempio Sumero sepolto contenente un nido di creature antiche e sovrannaturali. Per sopravvivere all'incubo, dovranno stringere un'alleanza con i nemici che avrebbero dovuto combattere.