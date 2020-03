The Dark Pictures Anthology: un leak svela la data di uscita di Little Hope

Il leaker Idle Sloth sembra aver scoperto la data di uscita di Little Hope, secondo episodio della serie The Dark Pictures Anthology sviluppata da Supermassive Games (autori di Until Dawn) e pubblicata da Bandai Namco Entertainment.

Idle Sloth cita un listino della catena tedesca Saturn, il quale riporta una disponibilità prevista per il 15 giugno e un prezzo di vendita pari a 29.99 euro, nessuna di queste informazioni è stata al momento confermata da sviluppatori e publisher, maggiori dettagli potrebbero arrivare a breve con un comunicato stampa diffuso da Bandai Namco, restiamo quindi in attesa di eventuali chiarimenti.

Il primo episodio di The Dark Pictures Anthology ha riscosso un discreto successo e Supermassive continuerà ad esplorare nuove storie, l'obiettivo è quello di dare vita ad una vera e propria serie antologica di stampo cinematografico proponendo ogni volta una trama inedita con ambientazioni e personaggi nuovi così da diversificare i temi dei singoli episodi.

Un primo teaser di The Dark Pictures Little Hope è visibile portando a termine Man of Medan, una piccola anticipazioni che non svela però molto su questo secondo capitolo. E voi cosa vi aspettate dal nuovo episodio della The Dark Pictures Anthology? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.