The Dark Pictures Anthology Little Hope: cala la nebbia nel trailer di lancio

Dopo aver proposto la prima avventura parte di The Dark Pictures Anthology, di cui il nostro Giuseppe Arace vi ha parlato nella sua recensione di Man of Medan, Bandai Namco e Supermassive Games si preparano ad ampliare la raccolta.

Dedicata all'universo dell'horror indipendente, il formato si propone di portare sul mercato quattro titoli tra loro non direttamente correlati, ma accomunati dalle atmosfere orrorifiche. E quale momento migliore della vigilia di Halloween per proporre al pubblico il secondo episodio? The Dark Pictures Anthology: Little Hope è dunque pronto a terrorizzare i giocatori PlayStation 4, Xbox One e PC a partire da venerdì 30 ottobre. In vista dell'appuntamento, Supermassive Games e Bandai Namco hanno confezionato un apposito trailer di lancio, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.



Il titolo condurrà i giocatori nella cittadina di Little Hope, località sulla quale è destinata a calare una nebbia misteriosa. Qui, quattro studenti e il loro professore resteranno bloccati: alla ricerca disperata di una via d'uscita, si ritroveranno ad essere perseguitati da ombre e visioni provenienti dal passato. Tra demoni infernali ed echi del processo alle streghe di Andover, Little Hope promette una giusta dose di orrore ai giocatori più coraggiosi!



Al momento, il team di sviluppo non ha ancora annunciato l'identità dei prossimi due capitoli del progetto, ma alcuni indizi suggeriscono che la The Dark Pictures Anthology ci porterà in Medio Oriente e USA.