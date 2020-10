The Dark Pictures Anthology Little Hope: l'importanza del mo-cap nel nuovo video diario

Per rendere l’esperienza horror di The Dark Pictures Anthology: Little Hope ancora più realistica, il motion capture ha giocato un ruolo essenziale per Supermassive Games.

Come spiegato nell'ultimo diario degli sviluppatori, recitare in motion capture conferisce autenticità alla performance sullo schermo, ma presenta anche delle sfide. Senza il supporto di oggetti di scena e set complessi, gli interpreti devono sfruttare tutta la propria immaginazione per portare in vita i loro personaggi e offrire la performance autentica e avvincente che è stata poi convertita in ciò che si vede nel gioco. Trovate il video in apertura di notizia, buona visione!

The Dark Pictures Anthology: Little Hope è un gioco horror cinematografico e fortemente basato sulla componente narrativa - da giocare da soli o con gli amici - dove ogni scelta può determinare il destino dei personaggi, oltre allo svolgersi della trama. L'uscita è fissata per il 30 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Trovate un assaggio dell'esperienza horror nel video interattivo di The Dark Pictures Anthology: Little Hope.