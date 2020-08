The Dark Pictures Anthology Little Hope: la modalità co-op nei primi 25 minuti di gameplay

In occasione della Gamescom 2020 il publisher Bandai Namco e lo sviluppatore Supermassive Games hanno pubblicato un nuovo video di gameplay che mostra i primi 25 minuti di gioco di The Dark Pictures Anthology: Little Hope.

In particolare, il filmato svela le prime fasi di gioco del secondo capitolo dell'antologia horror sviluppata dai ragazzi di Supermassive Games, mostrando nel dettaglio la modalità Shared Story e le meccaniche cooperative. Little Hope, proprio come il precedente capitolo Man of Medan, offrirà infatti un'esperienza cinematografica giocabile sia in singolo che in multiplayer, nella modalità Shared Story da condividere con un amico e nella modalità Movie Night grazie alla quale l'avventura potrà essere affrontata in compagnia fino a 5 giocatori offline.

Nel secondo capitolo della Dark Picture Anthology i giocatori verranno catapultati nella città abbandonata di Little Hope, dove quattro studenti universitari e il loro professore dovranno fuggire dalle apparizioni da incubo che li inseguono senza sosta nella nebbia impenetrabile che li circonda. Solo qualche giorno fa Bandai Namco ha pubblicato un altro trailer per presentare la nuova avventura horror ai neofiti del genere.

Prima di lasciarvi al gameplay, vi ricordiamo che The Dark Pictures Anthology: Little Hope uscirà il 30 ottobre su PC via Steam, Xbox One e PlayStation 4.