The Dark Pictures Anthology Little Hope è stato rinviato a causa del Coronavirus

Con un comunicato ufficiale, Bandai Namco Entertainment e Supermassive Games hanno annunciato d'aver rinviato l'uscita di The Dark Pictures Anthology Little Hope a causa delle problematiche venutesi a creare a causa della pandemia di Coronavirus.

Il lancio del nuovo capitolo della serie antologica, inizialmente atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC nel corso dell'estate, è ora stato rinviato all'autunno del 2020. A tal proposito, il CEO del team di sviluppo Pete Samuels ha dichiarato: "Dall'inizio della crisi del COVID-19, in marzo, Supermassive Games ha scelto di far lavorare da casa il suo team di 200 persone. Sin dal principio, abbiamo messo la salute dei nostri dipendenti davanti a tutto. Da quel momento, abbiamo continuato a lavorare da casa con buoni risultati, nel tentativo di sviluppare i migliori giochi possibili. Detto questo, sono comunque costretto ad annunciare che Little Hope subirà un ritardo nella pubblicazione. Inizialmente prevista per questa estate, l'uscita del gioco dovrebbe slittare all'autunno 2020".

Little Hope rappresenterà il secondo capitolo della serie antologica The Dark Pictures, iniziata lo scorso anno con Man of Medan. Seguirà le vicende di quattro studenti del college e del loro professore intrappolati in una misteriosa nebbia nei pressi dell’eponima cittadina. Mentre andranno alla ricerca disperata di un modo per fuggire, saranno perseguitati dalle visioni dell’oscuro passato di cui è impregnata la cittadina li perseguitano. Nell'attesa, potete scoprire maggiori dettagli leggendo la nostra anteprima di Dark Pictures Anthology Little Hope.