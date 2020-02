The Dark Pictures Anthology Little Hope: il primo teaser mostra personaggi e scenari

Supermassive Games e Bandai Namco presentano i personaggi, le ambientazioni e la storia a tinte oscure di Little Hope, il prossimo atto della Dark Pictures Anthology inaugurata nel 2019 con Man of Medan.

Il video confezionato dalla software house inglese specializzatasi nelle esperienze horror, come Until Dawn e The Impatient, dipana il canovaccio narrativo su cui verrà scritta la storia di questo nuovo atto dell'antologia thrilling di Supermassive Games.

Con Little Hope, il nostro scopo sarà quello di aiutare un gruppo composto da quattro studenti di college e dal loro professore a fuggire dalle visioni e dagli incubi che li perseguitano da quando hanno messo piede in una cittadina abbandonata.

L'impenetrabile nebbia che li ha condotti in questo tenebroso luogo li spingerà anche a comprendere i significati degli eventi delittuosi a cui assisteranno, il tutto per capire le reali cause del male che alberga tra gli edifici di questo villaggio fantasma.

Come Man of Medan, anche in Little Hopes troveremo le due modalità multigiocatore Storia Condivisa e Serata al Cinema, grazie alle quali ampliare la rosa di possibilità offerte all'utente nella scelta delle attività da svolgere, con tutti i benefici legati alla rigiocabilità che possiamo facilmente intuire. L'uscita di The Dark Pictures Anthology Little Hopes è prevista nel corso del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.