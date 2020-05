The Dark Pictures Anthology Little Hope: il primo video diario illustra la storia horror

I ragazzi di Supermassive Games e i vertici di Bandai Namco ci rituffano nelle atmosfere thrilling di The Dark Pictures Anthology Little Hope con un video diario che ci aiuta a familiarizzare con le ambientazioni e le atmosfere horror di questa avventura interattiva a tinte oscure.

Nel primo filmato di approfondimento di Little Hope, il CEO ed Executive Producer di Supermassive Games, Pete Samuels, ci offre degli interessanti spunti di riflessione sul processo di creazione del secondo atto dell'antologia dell'orrore di The Dark Pictures.

Di particolare interesse sono i legami che gli sviluppatori inglesi hanno voluto creare tra gli eventi narrati nel gioco e il raccapricciante processo alle streghe avvenuto nel 1692 nel New England. In questo modo, Samuels condivide maggiori informazioni sulle influenze e sulle fonti di ispirazione che hanno portato il team di Supermassive a tessere la trama digitale di Little Hope, nella speranza di migliorare ed evolvere le dinamiche ludiche del primo capitolo della serie, Man of Medan, grazie al supporto offerto dalla community.

Rimaniamo perciò in attesa di conoscere la data di lancio ufficiale di questo progetto su PC, PS4 e Xbox One, prevista per questa estate: nel frattempo, vi consigliamo di recuperare questo nostro speciale sulle ispirazioni di Supermassive per l'horror Little Hope.