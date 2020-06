The Dark Pictures Anthology Little Hope per la prima volta in un video gameplay

Per la prima volta da quando l'hanno annunciato, Bandai Namco Entertainment e Supermassive Games ci permettono di dare un'occhiata al gameplay di The Dark Pictures Anthology: Little Hope, secondo episodio della serie antologica cominciata con Man of Medan.

A giudicare dal filmato, possiamo affermare che coloro che hanno già giocato all'episodio precedente, oltre che agli altri lavori dello studio come Until Dawn, si troveranno perfettamente a loro agio con Little Hope. L'opera è pervasa da un'atmosfera cupa e oscura, e al giocatore è richiesto spesso e volentieri ad intervenire con delle decisioni in grado di alterare il destino dei protagonisti.

Little Hope, ricordiamo, seguirà le vicende di quattro studenti del college e del loro professore intrappolati in una misteriosa nebbia nei pressi dell’eponima cittadina. Mentre andranno alla ricerca disperata di un modo per fuggire, saranno perseguitati dalle visioni dell’oscuro passato di cui è impregnata la cittadina. Il lancio di The Dark Pictures Anthology: Little Hope: Little Hope, inizialmente atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC nel corso dell'estate, è stato rinviato all'autunno del 2020 a causa dei rallentamenti causati dall'emergenza sanitaria. Avete già letto la nostra anteprima di The Dark Pictures Anthology: Little Hope?