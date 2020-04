The Dark Pictures Anthology Little Hope: Videoanteprima della nuova avventura horror

Little Hope è il secondo episodio della serie antologica The Dark Pictures Anthology, siete pronti per vivere una nuova storia dopo gli avvenimenti narrati in Men of Medan?

A farci da Cicerone in questo primo contatto con le entità sovrannaturali che si nascondo nella nebbia dell'ultima opera di Supermassive è il buon Francesco Fossetti nella nostra anteprima di The Dark Pictures Little Hope, con una serie di riflessioni sulla centralità della narrazione e sugli elementi che andranno a caratterizzarne l'offerta di gameplay.

Grazie al lavoro svolto su Until Dawn e Man of Medan, l'esperienza acquisita dagli autori inglesi in questo genere di opere interattive sembra già riflettersi sulla qualità della sceneggiatura di questo nuovo progetto, nonostante al momento sia impossibile fornire un giudizio esaustivo sul titolo prima del suo arrivo su PC, PS4 e Xbox One.

Nell'attesa di conoscere il tenore qualitativo del doppiaggio in italiano, la bontà della trama e la profondità delle interazioni dinamiche tra i personaggi (e le creature oscure) che si andranno a creare progredendo nell'avventura, vi lasciamo percià alla nostra video anteprima e vi ricordiamo che The Dark Pictures Anthology Little Hope è previsto in uscita per questa estate.