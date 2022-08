The Dark Pictures Anthology Man of Medan è in arrivo su PS5?

Il "solito" PlayStation Game Size ha scovato un movimento interessante nel database del PlayStation Store, dove ha fatto la sua comparsa la mai annunciata versione PlayStation 5 di The Dark Pictures Anthology Man of Medan, gioco uscito originariamente nel 2019.

Man of Medan è il primo episodio della The Dark Pictures Anthology di Supermassive Games (autori anche di The Quarry e Until Dawn) uscito nel 2019 al quale hanno fatto seguito Little Hope (2020) e House of Ashes (2021) mentre questo autunno arriverà The Devil in Me, atto finale della prima stagione.

The Dark Pictures Anthology Man of Medan potrebbe dunque essere ripubblicato in versione ottimizzata per PlayStation 5 (e presumibilmente anche Xbox Series X/S) come gioco singolo o magari come parte di un cofanetto che include tutti i giochi della prima stagione, anche se Supermassive e Bandai Namco non hanno ancora annunciato nulla a riguardo.

The Dark Pictures Anthology ha riscosso un discreto successo di pubblico e Supermassive Games ha più volte affermato di avere idee per decine di giochi, probabilmente raccolti in miniserie da tre o quattro episodi l'una. Ad oggi però lo studio non ha ancora svelato il futuro della sua antologia horror, restiamo quindi in attesa di capire come si muoverà Supermassive Games.