Dark Pictures Anthology, dopo Man of Medan e Little Hope: Grandi Laghi e Medio Oriente?

Volta a dare risalto alle produzioni horror di stampo indipendente, la raccolta di The Dark Pictures Anthology continua la propria corsa sul mercato videoludico.

L'antologia firmata Supermassive Games e Bandai Namco sarà composta da quattro differenti produzioni, due delle quali già presentate dagli autori. Il primo appuntamento ha condotto i videogiocatori al largo dell'universo horror per esplorare i meandri della nave fantasma di Ourang Medan: ve ne ha parlato nel dettaglio il nostro Giuseppe Arace nella sua recensione di The Dark Pictures Anthology: Man of Medan. La seconda avventura è invece in dirittura di arrivo, con l'esordio di The Dark Pictures Anthology: Little Hope fissato giusto in tempo per Halloween.

Indipendenti l'una dall'altra, le produzioni esplorano aspetti e declinazioni differenti del genere horror. Al momento, è ignota l'identità dei restanti due giochi selezionati da Supermassive e Bandai Namco, ma in merito vi sono alcuni intriganti indizi. Nella stanza del Curatore, narratore onnisciente presente in-game, possono essere avvistati quattro simboli: una nave, una bambola, un compasso e un frammento di luna. Ognuno di questi, ora che i primi due capitoli sono stati svelati, indica chiaramente uno dei giochi parte di The Dark Pictures Anthology. Con la nave e la bambola associati rispettivamente a Man of Medan e Little Hope, mancano all'appello le restanti due icone: ma dove condurranno il giocatore?



Un indizio in tal senso sembra giungere dal planisfero incluso nel Press Kit dedicato alla produzione. Sulla mappa sono infatti riprodotte le quattro figure, ognuna con un'attenta collocazione geografica. Ebbene, il compasso si colloca con precisione nella regione dei Grandi Laghi degli Stati Uniti d'America, con particolare riferimento allo Stato del Wisconsin. L'immagine di uno spicchio di luna si posiziona invece nel cuore del Medio Oriente, al confine tra Iran e Iraq. Sembrano dunque essere queste le future destinazioni degli esploratori della Dark Pictures Anthology, ma al momento è difficile prevedere quali misteri e contesti orrorifici proporranno le prossime incarnazioni della raccolta!