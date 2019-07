The Dark Pictures Anthology Man of Medan: le novità del gameplay e la co-op in un video

Bandai Namco ha organizzato recentemente un press tour in una location decisamente caratteristica per permettere alla stampa internazionale di provare con mano Man of Medan.

Il nuovo progetto di Supermassive Games, gli autori di Until Dawn, sarà il primo atto di una lunga e proficua esperienza a tinte oscure che vovremo immergendoci nell'inferno digitale di The Dark Pictures Anthology, con una serie di racconti dell'orrore che promette di fare felici tutti gli amanti del genere.

Nel corso della prova organizzata da Bandai Namco e alla quale abbiamo partecipato con quello scafato indagatore dell'incubo che risponde al nome di Francesco Fossetti, i fantasmi che infestano la nave di Man of Medan hanno regalato più di un colpo di scena (e di cuore) agli spettatori dell'evento. In questo modo, abbiamo potuto apprezzare l'impegno profuso da Supermassive Games nel costruire un ecosistema ludico, narrativo e artistico così ben strutturato.

Tra le novità di gameplay di Man of Medan che hanno impreziosito la prova, è impossibile non citare le sessioni cooperative con cui condividere la paura e l'angoscia con gli altri giocatori in una corrispondenza d'amorose urla.

Prima di lasciarvi in compagnia di Francesco Fossetti e del suo resoconto video dell'ultima prova di Man of Medan, approfittiamo del momento per ricordare ai fan di avventure horror che il primo capitolo della Dark Pictures Anthology ci farà sobbalzare dalla sedia su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 30 agosto.