The Dark Pictures Anthology Man of Medan sbarca ufficialmente su Nintendo Switch

Verso la fine del 2022 si è parlato a gran voce del possibile ed importante arrivo di The Dark pictures Anthology Man of Medan su PS5, la celebre avventura realizzata dai ragazzi di Supermassive Games. The Dark Pictures Anthology continua a capitalizzare l'attenzione degli utenti, che possono giocare Man of Medan anche su Nintendo Switch.

La notizia giunge nientepopodimeno che dalla pagina ufficiale dedicata al gioco che può essere reperita all'interno del sito di Nintendo. Come possiamo leggere dalle primissime informazioni, veniamo a sapere che i possessori della console ibrida della Grande N possono giocare The Dark Pictures Anthology: Man of Medan da oggi 4 maggio 2023. La serie orrorifica di natura indipendente può quindi essere goduta in portabilità da tutti coloro i quali procederanno con l'acquisto del titolo.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan è venduto al prezzo di 19,99 euro. Con l'acquisto del gioco, tutti gli utenti hanno modo di accedere ai seguenti contenuti:

Gioco di base;

Modalità di gioco "Curator's Cut";

Modalità multigiocatore, incluso per due giocatori e co-op locale per cinque giocatori;

Funzionalità di gioco aggiornate: impostazioni di difficoltà, avvisi QTE, interfaccia e interazioni migliorate, insieme alla presenza di maggiori opzioni di accessibilità;

Capitolo "Allagamento", che introduce nuove morti al finale del gioco.

La serie di giochi horror indipendenti con una narrazione ramificata arriva quindi anche su Nintendo Switch, permettendo agli utenti di fruire della medesima avventura del 2019 in modo diverso grazie alla natura ibrida della console. I giocatori che effettuano l'acquisto su Switch hanno accesso a tutti i contenuti rilasciati negli ultimi anni, come visto con la presenza dell'update con il Curator's Cut e il friend pass gratuito di Man of Medan.