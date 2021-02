The Dark Pictures Anthology era nato come gioco di Silent Hill?

Si continua a parlare di Silent Hill dopo che un report di VGC ha scoperchiato il vaso di pandora, confermando l'esistenza di due giochi di Silent Hill in sviluppo e svelando un retroscena legato ai team coinvolti nel progetto.

Attualmente i due giochi di Silent Hill sarebbero nelle mani di "un grande studio giapponese" (da più parti si fa il nome di Sony Japan Studios) e di un team occidentale, quest'ultimo dovrebbe essere Bloober Team, studio autore di giochi come The Medium, Layers of Fear e Blair Witch.

Sembra però che negli anni scorsi Konami abbia avuto contatti anche con Supermassive Games, lo studio autore di Until Dawn e Until Dawn Rush of Blood. Il team avrebbe proposto al publisher giapponese una idea per il ritorno di Silent Hill, non sappiamo i motivi ma le due parti non hanno raggiunto alcun accordo e a quanto sembra il progetto presentato per il nuovo Silent Hill si è poi evoluto nella serie horror The Dark Pictures Anthology.

The Dark Pictures Anthology è una serie antologica di giochi horror pubblicata da Bandai Namco e che ad oggi vede due capitoli già usciti (Man of Medan e Little Hope) e un terzo (House of Ashes) in arrivo quest'anno. Ovviamente niente di quanto riportato è stato confermato ma VGC conferma che la fonte è affidabile e che già in passato ha rivelato importanti informazioni sui progetti di vari publisher.