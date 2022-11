The Dark Pictures Anthology Season One avvistata: la raccolta arriva con The Devil In Me

Le inquietanti storie che hanno ispirato The Dark Pictures Anthology sono apparentemente pronte a trovare asilo all'interno di una ricca raccolta videoludica dedicata.

Il noto dataminer attivo su Twitter con l'account "Aggiornamenti Lumia" ha infatti segnalato un interessante avvistamento. Come potete verificare in calce a questa news, protagoniste di quest'ultimo sono le esperienze horror confezionate da Supermassive Games per la Stagione 1 di The Dark Pictures Anthology.

Stando al leak, Bandai Namco si starebbe preparando a proporre un ricco bundle, dal titolo The Dark Pictures Anthology: Season One. La raccolta includerebbe tutte e quattro le esperienze parte della serie, ovvero Man of Medan, Little Hope, House of Ashes e The Devil in Me. Il prodotto dovrebbe trovare distribuzione proprio a partire dal Day One di The Devil in Me, quarto e ultimo titolo parte del progetto. Il dataminer riporta infatti la data del prossimo 18 novembre 2022 come giorno di lancio di The Dark Pictures Anthology: Season One.



Al momento, non si hanno conferme ufficiali in merito all'effettiva esistenza del bundle, con Bandai Namco che non ha condiviso alcun annuncio in proposito. In attesa di eventuali novità, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca prova di The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me.