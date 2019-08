The Dark Pictures Anthology: il secondo episodio Little Hope arriva nel 2020

The Dark Pictures Anthology Man of Medan arriverà domani nei negozi ma si inizia già a parlare del secondo episodio, annunciato con un breve teaser nascosto nel gioco. Attenzione, quanto riportato di seguito potrebbe contenere spoiler.

Una volta portato a termine Man of Medan partirà un video che anticipa il secondo episodio, intitolato Little Hope e in arrivo nel 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Purtroppo non ci sono altri dettagli in merito, nel Tweet pubblicato qui sotto potete vedere il teaser esteso della durata di 40 secondi.

The Dark Pictures Anthology è il nuovo progetto di Supermassive Games, studio autore di Until Dawn e Until Dawn Rush of Blood, ora al lavoro con Bandai Namco su questa nuova serie antologica di stampo horror. Supermassive ha in programma almeno tre episodi ma a quanto pare il team ha già idee per almeno otto giochi, non sappiamo però se entreranno tutti in produzione.

Il futuro del franchise dipenderà probabilmente dalle vendite del primo episodio, in uscita domani in tutto il mondo. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di The Dark Pictures Anthology Man of Medan.