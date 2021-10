The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me ambientato nella magione di un serial killer

Neanche il tempo di godersi House of Ashes (potete leggere a tal proposito la nostra recensione di The Dark Pictures Anthology House of Ashes) che c'è già un gran parlare di The Devil In Me, il quarto episodio di The Dark Pictures Anthology che andrà a chiudere la prima stagione della serie firmata Supermassive Games.

Dopo il leak del trailer avvenuto negli scorsi giorni, Bandai Namco lo mostra ufficialmente attraverso i propri canali social, dando così ai fan un assaggio dei contenuti e delle macabre atmosfere che caratterizzeranno The Dark Pictures Anthology The Devil In Me. L'ultimo esponente della Stagione 1 vede come protagonista un gruppo di registi invitati a fare un tour del Murder Castle appartenuto al serial killer H.H. Holmes. Tuttavia, una volta arrivati sul luogo, i membri della comitiva si accorgeranno ben presto che qualcuno li ha fatti venire all'interno della struttura per prendere parte a un gioco mortale, dove ogni loro mossa verrà ripresa dal loro misterioso aguzzino.

Non vengono menzionate per il momento la data e le console che ospiteranno il nuovo titolo horror, sebbene è lecito attendersi un'uscita su PC e le console PlayStation e Xbox attualmente in commercio. Altamente probabile inoltre il consueto debutto per gli ultimi mesi del 2022 in modo così da rispettare la cadenza annuale con cui sono stati distribuiti i vari episodi a partire dal 2019.