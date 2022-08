The Dark Pictures Anthology The Devil In Me: confermata ufficialmente la data d'uscita

Al Future Games Show della GamesCom 2022 c'è spazio anche per un nuovo trailer di The Devil In Me, il quarto titolo nonché atto conclusivo della Stagione 1 di The Dark Pictures Anthology firmata Supermassive Games. Il nuovo episodio promette di essere più coinvolgente ed inquietante rispetto ai predecessori, ed il trailer sembra confermarlo.

Prima di tutto, l'evento conferma in via ufficiale la data d'uscita di The Dark Pictures Anthology The Devil In Me, fissata al 18 novembre 2022 su PC e console PlayStation e Xbox. Il filmato, poi, ci ricorda ancora una volta la natura fortemente narrativa della serie a tinte horror, dove le scelte compiute dal giocatore ancora una volta plasmeranno in maniera più o meno considerevole l'evolversi della storia e, soprattutto, la sorte dei protagonisti. Durante il filmato non mancano inoltre alcune sequenze di gameplay, mettendo in risalto la presenza di diversi enigmi da risolvere.

Gli autori promettono inoltre un'avventura dalla durata di oltre 7 ore, ovviamente rigiocabile per scoprire tutte le scelte alternative e sbloccare in questo modo finali inediti partita dopo partita. Oltre ad una maggiore mobilità rispetto a quanto visto nei precedenti capitoli di The Dark Pictures Anthology, i protagonisti avranno a disposizione anche un inventario nel quale riporre varie risorse che potrebbero tornare utili proseguendo nella trama.

In attesa dunque di assistere alla conclusione della Stagione 1 di The Dark Pictures Anthology, sembra che Supermassive Games stia pianificando i suoi giochi dei prossimi anni, ed è altamente probabile che in futuro scopriremo maggiori dettagli su come la compagnia intende portare avanti la sua serie horror episodica.