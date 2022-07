The Dark Pictures Anthology The Devil in Me: data di lancio svelata da un leak?

Soltanto pochi giorni fa un leak sembrava aver anticipato la data di lancio di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, il nuovo episodio della saga horror di Supermassive Games. Nelle ultime ore, tuttavia, è saltata fuori una nuova data, che fissa l'appuntamento con il titolo al mese di novembre.

Stando a quanto rilevato da Aggiornamenti Lumia, la stessa fonte che aveva correttamente anticipato la data di lancio di Skull & Bones di Ubisoft, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, capitolo che concluderà la prima Stagione della serie horror, sarà pubblicato il 30 novembre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Al momento non possiamo dare per certa l'informazione, e sarà dunque bene attendere i prossimi aggiornamenti ufficiali da parte di Supermassive Games.

"La troupe di un documentario riceve un misterioso invito a visitare la riproduzione del "Castello della morte" del serial killer H.H. Holmes. È un'occasione da non perdere per farsi finalmente conoscere dal grande pubblico. L'hotel è lo scenario perfetto per il loro nuovo documentario, ma non tutto è come sembra. Presto scopriranno che qualcuno li sta osservando, e persino manipolando, e che le visualizzazioni dei loro video non sono l'unica cosa di cui preoccuparsi!".

Rimasta a lungo una software house indipendente, Supermassive Games è stata recentemente acquisita dal publisher Nordisk Games.