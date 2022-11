The Dark Pictures Anthology The Devil In Me: tutti i dettagli sullo spaventoso finale della raccolta

Mancano solo poche ore al debutto di The Devil In Me, il quarto ed ultimo episodio della serie horror targata Supermassive che prende il nome di The Dark Pictures Anthology. In attesa che tutti possano mettere le mani sulla nuova avventura, ecco cosa c'è da sapere in merito al gioco.

Come potete notare grazie alla lettura della recensione di The Dark Pictures Anthology The Devil In Me sulle pagine di Everyeye, il nostro Giuseppe Arace ha valutato il titolo con un 7.2, voto giustificato da alcuni aspetti che rendono la chiusura dell'antologia altalenante. Se da un lato il gioco propone alcuni spunti di gameplay molto interessanti, dall'altro risulta più debole sotto il profilo narrativo rispetto ai suoi predecessori. In ogni caso The Devil In Me propone la stessa cura per le attività collaterali che permettono di sbloccare alcuni extra e la solita modalità multigiocatore che i fan hanno apprezzato negli altri esponenti della stagione.

Prima di lasciarvi alla nostra video recensione, disponibile anche sul canale YouTube di Everyeye, vi ricordiamo che proprio qualche ora fa è apparso in rete un leak dell'arrivo di The Dark Pictures Anthology Season One, il bundle contenente tutti e quattro gli episodi della serie.