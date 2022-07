The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me potrebbe uscire a ottobre, secondo un leak

Arrivano novità importanti riguardo a The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, titolo horror che chiuderà la prima stagione della saga di Supermassive Games.

Le ultime notizie sul gioco sono state messe in circolo da un profilo Twitter abbastanza conosciuto nell'industria, ovvero PlayStation Game Size, specializzato nell'analisi di tutti cambiamenti apportati ai giochi del PlayStation Store. Ebbene, nel pomeriggio di ieri il profilo pubblicava un messaggio che sembrerebbe indicare l'uscita del gioco per il 21 ottobre 2022, confermando ulteriormente la sua uscita per il prossimo autunno.

Per il momento parliamo di semplici speculazioni, e sappiamo molto bene che le cose possono mutare velocemente nel passaggio tra la fase finale dello sviluppo e la distribuzione di un gioco.

Per chi non lo conoscesse, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me è un titolo horror che vedrà la troupe di un network addentrarsi all'interno della magione di un killer dopo la chiamata di un uomo misterioso: Granthem Du'Met. In occasione dell'annuncio avvenuto l'anno scorso, gli sviluppatori hanno rivelato che questo videogioco sarà ancora più cupo e violento del precedente. Inoltre, il cast di The Devil in Me includerà anche una candidata agli Oscar 2022.

Vi ricordiamo che The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.