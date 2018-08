The Dark Pictures Anthology: Video Anteprima del nuovo progetto dei creatori di Until Dawn

Dopo Until Dawn e Until Dawn: Rush of Blood, Supermassive Games torna con The Dark Pictures Anthology, raccolta antologica di esperienze horror. La prima, Man of Medan, arriverà nel corso del 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

The Dark Pictures Anthology è stata una delle (poche) sorprese di questa Gamescom 2018. Non stiamo parlando di un singolo prodotto: come la titolazione lascia intendere, si tratta invece di un'antologia di avventure horror che verranno pubblicate nei prossimi anni. Non siamo di fronte neppure ad un titolo ad episodi. Ogni capitolo sarà infatti completamente indipendente, con cast e storie differenti. L'obiettivo di Bandai Namco, che produce l'antologia, è quella di pubblicare un paio di storie all'anno, condensate in esperienze di circa 4/6 ore l'una.

Il primo capitolo si chiama Man of Medan. Narrerà le vicende di cinque personaggi interpretati da attori più o meno conosciuti (uno di essi è Shawn Ashmore, che ha partecipato anche a Quantum Break) partiti in barca alla ricerca della nave Medan, un mercantile olandese scomparso.

Se volete saperne di più, vi invitiamo a guardare la Video Anteprima allegata in cima a questa notizia oppure a leggere l'anteprima di The Dark Pictures Anthology a cura di Francesco Fossetti, che in questi giorni è alla Gamescom di Colonia.