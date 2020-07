The Dark Pictures Little Hope: l'avventura horror esce ad Halloween su PC, PS4 e Xbox One

I vertici di Bandai Namco confermano che The Dark Pictures Anthology Litte Hope, il prossimo capitolo dell'incubo interattivo firmato Supermassive Games, uscirà su PC, PS4 e Xbox One giusto in tempo per Halloween.

Il secondo atto dell'esperienza horror inaugurata con Man of Medan, dopo il rinvio di Little Hope per l'emergenza Coronavirus, sarà disponibile dal 30 ottobre di quest'anno. Sin dal lancio, Little Hope conterrà al suo interno la modalità Storia Condivisa che permetterà agli appassionati del genere di esplorarne la dimensione a tinte oscure in compagnia di un amico online. Chi vorrà, potrà anche invitare altri 4 amici a questo festival dell'orrore grazie alla modalità Serata al Cinema.

Il nuovo filmato propostoci da Bandai Namco dipinge il quadro narrativo di un'opera che vedrà quattro studenti di college, e il loro professore, cercare disperatamente di fuggire dalle entità paranormali e dai mostri che proveranno a trascinarne le anime all'inferno.

Con l'annuncio della data di lancio ufficiale di The Dark Pictures Anthology Little Hope arriva poi la triplice scheda che approfondisce i contenuti delle versioni Standard, Limited e Collector's Edition. La Limited Edition includerà i giochi Little Hope e Man of Medan, una mappa in tessuto di Dark Pictures, due spille da collezione per la mappa e una confezione in metallo (con 4 spazi).

La Collector’s Edition, disponibile esclusivamente presso lo store online di Bandai Namco Entertainment Europe, comprenderà il gioco Little Hope, una mappa in tessuto di Dark Pictures, due spille da collezione per la mappa, una confezione in metallo e una replica della bambola di Mary del 1692. Chi deciderà di prenotare il gioco, inoltre, avrà accesso anticipato alla versione Curator's Cut che presenta delle nuove scene in aggiunta alla versione cinematografica, grazie alle quali sarà possibile interpretare altri personaggi per scoprirne il destino compiendo scelte dagli esiti più disparati.