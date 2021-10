The Dark Pictures House of Ashes: il destino dei protagonisti raccontato in video

I ragazzi di Supermassive Games si preparano al lancio di The Dark Pictures House of Ashes ed entrano in pieno clima di Halloween confezionando un interessante video sui protagonisti del terzo capitolo della loro antologia horror.

La nuova esperienza a tinte oscure firmata dagli autori di Man of Medan e Little Hope rimarrà nel solco tracciato dai precedenti episodi della Dark Pictures Anthology per focalizzarsi, questa volta, sulla paura ancestrale degli esseri umani per la dannazione eterna, qui rappresentata dai demoni di un tempo sumero riemerso dalle sabbie del deserto all'ombra delle montagne Zagros.

Caduti all'interno del tempo nel bel mezzo di un'operazione militare imbastita dalla CIA, i protagonisti di House of Ashes dovranno collaborare per sfuggire dall'incubo ad occhi aperti in cui si ritroveranno dopo essere stati inghiottiti dalle sabbie che coprivano il tetto del tempio sumero.

Il nostro compito sarà perciò quello di aiutare Rachel King, Jason Kolchek, Nick Kay, Alex King e Salim Othman a sopravvivere a questo inferno prima che l'entità maligna ancestrale reclami la loro anima. Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che House of Ashes sarà disponibile dal 22 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Volete saperne di più su questa avventura horror? Sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su House of Ashes e l'orrore dal profondo.