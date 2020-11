The Dark Pictures House of Ashes esce nel 2021, ecco il video e le prime immagini

Come anticipato dal teaser finale di Little Hope, gli sviluppatori di Supermassive Games confermano che House of Ashes, il terzo atto dell'antologia horror The Dark Pictures, arriverà nel 2021 su PC e console.

Il progetto, proprio come Man of Medan e il recente Little Hope, sarà prodotto da Bandai Namco e proseguirà la raccolta interattiva di esperienze dell'orrore della software house inglese calandoci, questa volta, nei panni dell'agente CIA Rachel King.

Incaricata di partecipare a una missione delle forze speciali in Iraq, la nostra intrepida alter-ego cade vittima di un'imboscata tesagli dalle truppe guidate dal crudele sergente Salim Othman. Durante la battaglia, un terremoto squarcia il terreno e apre una voragine che inghiotte sia la squadra di King che i soldati di Othman in quello che si rivela essere un tempio sumero.

L'antico luogo di culto viene così dissacrato, contribuendo al risveglio di un'entità malvagia che reclamerà le anime degli invasori lanciandogli contro un'orda di antiche creature selvagge e inarrestabili. Il compito di Rachel e dei sopravvissuti alla caduta nel tempio sumero sarà perciò quello di trovare una via di fuga da questo inferno ancestrale sepolto tra le sabbie del deserto iracheno.

L'uscita di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes è prevista nel 2021 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Qualora ve la foste persa, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The Dark Pictures Little Hope a firma di Giuseppe Arace.