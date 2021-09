The Dark Pictures House of Ashes: l'esperienza nel cast raccontata da Ashley Tisdale

Gli sviluppatori di Supermassive Games offrono all'attrice Ashley Tisdale l'occasione per raccontare la sua esperienza nel cast di The Dark Pictures House of Ashes, il nuovo capitolo dell'antologia dell'orrore che avrà per protagonista proprio la Tisdale come interprete di Rachel King.

Nella prima parte della video intervista, possiamo ammirare alcune delle sessioni di motion capture a cui ha partecipato Tisdale per realizzare le animazioni di Rachel King: per l'attrice, cantautrice e doppiatrice statunitense divenuta celebre per i suoi ruoli nella sitcom Zack e Cody al Grand Hotel e nella serie di film di High School Musical si tratta della prima esperienza sul set di un videogioco.

Ad accompagnare questa intervista troviamo anche delle immagini ingame che ritraggono, appunto, l'agente della CIA Rachel King alle prese con i demoni ancestrali risvegliatisi nel tempio sumero da cui dovremo fuggire. Le entità maligne che aleggiano tra i corridoi dell'antichissimo luogo di culto daranno del filo da torcere sia a Rachel che agli sfortunati soldati, americani e iracheni, caduti all'interno del tempo sepolto tra le sabbie.

Il lancio di House of Ashes è previsto per il 20 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale sulla prima ora di House of Ashes a firma di Giuseppe Arace, con tanti spunti di riflessione sulla prossima avventura horror prodotta e commercializzata da Bandai Namco.