The Dark Pictures: House of Ashes ti sconvolgerà, come l'OFFERTA in corso

The Dark Pictures: House of Ashes - PlayStation 5 è un gioco dove le decisioni che prenderete determineranno la storia che vivrete. Fa parte della serie THE DARK PICTURES ANTHOLOGY. Oggi puoi prenderlo con il 43% di sconto, quindi lo paghi solo 16,98 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA La trama: Alla fine della guerra in Iraq, le forze i dando la caccia alle armi di distruzione di massa scoprono qualcosa di ancor più letale - un tempio Sumero sepolto contenente un nido di creature antiche e sovrannaturali.

Per sopravvivere all'incubo, dovranno stringere un'alleanza con i nemici che avrebbero dovuto combattere.

Potrai giocarci sempre d'accapo prendendo altre decisioni e ottenendo cos' nuove trame e finali alternativi.

Ma a parte ciò, si tratta di un ottimo gioco con una bellissima grafica, un doppiaggio di alto livello. Una ottima storia coinvolgente, personaggi a cui ci si affeziona, proprio come accade con una serie tv.

Da aggiungere poi il fatto che, essendo destinato per PS5, beneficia anche di una grafica realistica e dettagliata. Un bel gioco per gli amanti dei videogiochi horror che si plasmano in base alle scelte del giocatore.

Dunque, ricordiamo l'offerta: oggi puoi prenderlo con il 43% di sconto, quindi lo paghi solo 16,98 euro. Davvero una inezia rispetto a quanto restituisce giocandoci.

