The Dark Pictures House of Ashes: un primo sguardo al gameplay nell'inquietante teaser

Mentre proseguono i lavori di Supermassive su un nuovo gioco, i vertici di Bandai Namco riaprono una finestra sull'inquietante universo horror di The Dark Pictures House of Ashes per mostrarci un teaser del primo Gameplay Trailer.

La versione estesa del video di gioco intravisto quest'oggi nel teaser di House of Ashes sarà trasmessa da Bandai Namco dalle ore 18:00 italiane di giovedì 27 maggio. A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che House of Ashes si ricollega alla serie di avventure grafiche a tinte horror di The Dark Pictures Anthology.

Rimanendo nel solco tracciato dai racconti dell'orrore di Man of Medan e Little Hope, il terzo titolo della raccolta a tinte oscure di Supermassive cala gli utenti nei panni di Rachel King, un'agente della CIA caduta in un'imboscata nel bel mezzo di una missione a cui stava partecipando insieme alle forze speciali statunitensi inviate in Iraq.

Nel bel mezzo della battaglia, il terreno viene squarciato da un violento terremoto che inghiotte sia la squadra di King che i soldati del sergente iracheno Salim Othman: i pochi sopravvissuti alla caduta scoprono così di essere finiti in una grotta che nasconde un antichissimo tempio sumero.

Similarmente a quanto narrato nella saga cinematografica de L'Esorcista, la dissacrazione del luogo di culto sumero risveglierà un'entità maligna che reclamerà le anime degli invasori: starà perciò agli utenti trovare una via di fuga da questo inferno sepolto tra le sabbie e, con le proprie azioni, garantire la sopravvivenza del maggior numero possibile di membri del proprio party.

In attesa di ammirare le prime scene di gameplay dell'ultima fatica di Supermassive, vi ricordiamo che The Dark Pictures Anthology House of Ashes è previsto in uscita nel 2021 su PC, PS4, Xbox One e in una versione appositamente ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.