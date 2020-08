The Dark Pictures Little Hope: un assaggio dell'esperienza horror nel video interattivo

Gli sviluppatori di Supermassive Games confezionano un video interattivo di Little Hope per offrirci un piccolo assaggio dell'esperienza horror che ci attende immergendoci nelle atmosfere a tinte oscure del nuovo capitolo della Dark Pictures Anthology.

Come ben sapranno gli appassionati del genere che si sono già confrontati con gli spiriti di Man of Medan, in Little Hope ogni scelta compiuta in sede di dialogo, nella risoluzione degli enigmi ambientali, nella raccolta degli oggetti presenti nello scenario o nella capacità di superare senza errori gli eventi quick time determinerà il corso degli eventi e il destino stesso dei singoli personaggi interpretabili.

Il nuovo filmato realizzato dal team di Supermassive, però, è rivolto soprattutto ai neofiti e a chi si avvicina solo adesso a questa serie: gli effetti prodotti dalle decisioni assunte nel video sono infatti la perfetta sintesi della libertà garantita ai giocatori nella scelta dei bivi narrativi da imboccare e, quindi, dell'esperienza ludica da vivere.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al nuovo video di Dark Pictures Little Hope, ma prima vi ricordiamo che il nuovo racconto dell'orrore di Square Enix e Supermassive Games sarà disponibile dal 30 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sulle nostre pagine trovate anche uno speciale sulle ispirazioni horror di Supermassive tra Man of Medan, lo stesso Little Hope e i successivi capitoli della Dark Pictures Anthology.