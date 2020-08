The Dark Pictures Little Hope: il cast dell'horror nel video con l'attore Will Poulter

Il team di Supermassive Games discute con l'attore Will Poulter dell'importanza di ciascun personaggio interpretabile in Little Hope, il prossimo atto dell'antologia dell'orrore inaugurata con Dark Pictures Man of Medan.

Il nuovo video, che s'accompagna a quello pubblicato nei giorni scorsi da Bandai Namco su Will Poulter e l'horror Little Hope, l'interprete dei personaggi di Abraham, Anthony ed Andrew offre degli interessanti spunti di riflessione sull'importanza e sul realismo delle diverse interazioni che concorreranno a plasmare questo racconto a tinte oscure.

Agli utenti spetterà il compito di assumere la guida di un gruppo di studenti universitari intrappolati a Little Hope, una cittadina di periferia con uno spaventoso passato tra omicidi, riti ancestrali e violenze inaudite compiute dagli abitanti del posto. L'ultimo video diario con Poulter offre così l'opportunità all'attore di raccontare alcuni degli aspetti più emozionanti, e terrorizzanti, che i giocatori avranno modo di sperimentare.

In chiusura, vi ricordiamo che Dark Pitctures Little Hope uscirà ad Halloween su PC, PlayStation 4 e Xbox One: sulle pagine di Everyeye.it trovate un approfondimento sulle ispirazioni horror di Supermassive tra Man of Medan, Little Hope e i prossimi atti della Dark Pictures Anthology.