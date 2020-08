The Dark Pictures Little Hope: Will Poulter racconta la sua esperienza con l'horror

Nel nuovo video diario di The Dark Pictures Little Hope, i ragazzi di Supermassive Games danno modo all'attore Will Poulter di raccontare la sua esperienza con l'avventura horror e di offrire degli interessanti spunti di riflessione sulle diverse ramificazioni della trama del loro prossimo incubo digitale.

Nel filmato, trasmesso dai canali YouTube di Bandai Namco, l'interprete dei personaggi di Andrew, Anthony e Abraham (ciascuno presente in diversi frangenti della storia di Little Hope) si sofferma sull'importanza e sul realismo delle interazioni tra i diversi attori del nuovo atto della Dark Pictures Anthology inaugurata con Man of Medan.

A detta di Poulter, "se c'è una cosa che gli sviluppatori di questo progetto mi hanno chiesto di fare fin dall'inizio è stata quella di fornire in'interpretazione autentica per ciascuno dei personaggi che dovevo interpretare. Così facendo, avrei potuto farli interagire in modi autentici e naturali per dare alla storia horror dei toni drammatici, e questo mi ha davvero fatto emozionare come attore".

L'attore che, a fine 2019, è uscito dal cast della serie TV de Il Signore degli Anelli specifica inoltre che "avere l'opportunità di accedere a diverse opzioni e di impegnarsi in una serie di decisioni è stato davvero divertente, specie perchè mi ha fatto vedere come avrei potuto caratterizzare ulteriormente i miei personaggi. Mi sono divertito un mondo a interpretare tutti quei diversi eventi e vedere come è stato possibile intrecciare la trama partendo da tutti quei bivi narrativi". L'uscita di The Dark Pictures Little Hope è attesa ad Halloween su PC, PS4 e Xbox One.