The Dark Pictures Man of Medan si mostra in 11 minuti di gameplay

Game Informer ha pubblicato un nuovo video gameplay di The Dark Pictures Man of Medan, progetto attualmente in fase di sviluppo negli studi di Supermassive Games (autori di Until Dawn) e pubblicato da Bandai Namco nel corso del 2019.

Il filmato permette di dare uno sguardo ai cinque protagonisti dell'avventura e ad alcune sequenze di gameplay tratte da questa avventura horror sviluppata dai papà di Until Dawn, apprezzata esclusiva PlayStation 4 uscita nel 2015 e ad oggi priva di un sequel.

"The Dark Pictures Anthology è una serie di giochi horror cinematografici standalone, pensata per portare una nuova, terrificante esperienza su base regolare. Ogni gioco è sconnesso e comprenderà una storia e un’ambientazione originali e nuovi cast di personaggi. In Man of Medan, cinque giovani americani si trovano in navigazione durante una vacanza dedicata alle immersioni alla ricerca di un relitto della Seconda Guerra Mondiale. Col passare della giornata e l’arrivo di una tempesta, il loro viaggio si trasforma presto in qualcosa di molto più sinistro… Chi di loro sopravvivrà? E chi morirà?"

Man of Medan sarà solamente il primo episodio della serie The Dark Pictures Anthology, al momento il lancio è previsto entro la fine dell'anno, la data di uscita non è però ancora stata resa nota.