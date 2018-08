The Dark Pictures: Man of Medan si mostra in 9 minuti di gameplay

Dopo l'annuncio di The Dark Pictures Anthology ospitato sul palco inaugurale della Gamescom 2018, Supermassive Games ha mostrato nove minuti di gameplay tratti da Man of Medan, una delle avventure horror standalone incluse nella raccolta.

Il video gameplay è visionabile a questo indirizzo. Man of Medan si presenta come il primo gioco horror standalone incluso in The Dark Pictures Anthology, la nuova IP di Supermassive Games in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC. L'avventura vede protagonisti cinque giovani americani alla ricerca di un relitto della Seconda Guerra Mondiale. Col passare della giornata e l'arrivo di una tempesta, però, il loro viaggio si trasforma presto in qualcosa di molto più pericoloso e sinistro.

Come visto in Until Dawn, i giocatori potranno impersonare ognuno dei cinque protagonisti, vivendo la storia da diverse prospettive e prendendo una serie di scelte critiche in grado di influenzare il corso degli eventi e il destino dei personaggi stessi.

Ricordiamo che The Dark Pictures Anthology è previsto in uscita nel 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.