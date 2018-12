The Dark Pictures Man of Medan: il team parla nuovamente della Nave Fantasma

Bandai Namco Entertainment Europe ha pubblicato oggi la seconda parte del primo diario di sviluppo per il gioco horror The Dark Pictures: Man of Medan. Questo secondo video si concentra ancora sulla creazione e lo sviluppo della nave fantasma.

The Dark Pictures Anthology è una serie di giochi horror stand-alone, progettati per presentare una nuova, terrificante esperienza a cadenza regolare. Ogni gioco porterà una storia completamente nuova, distinta dalle altre, un nuovo ambiente e un nuovo cast di personaggi. In Man of Medan, quattro giovani americani si trovano in navigazione durante una vacanza dedicata alle immersioni alla ricerca di un relitto della Seconda Guerra Mondiale. Col passare della giornata e l’arrivo di una tempesta, il loro viaggio di trasforma presto in qualcosa di molto più sinistro…Chi di loro sopravvivrà? E chi morirà?

Man of Medan sarà disponibile nel 2019 sia in fisico che digitale per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital. Il gioco avrà il doppiaggio in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo.