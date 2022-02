The Dark Pictures: Supermassive registra cinque nuovi nomi per la sua serie horror

La serie The Dark Pictures Anthology sembra ben lontana dal volersi concludere, Supermassive Games ha infatti registrato cinque nomi da utilizzare presumibilmente per nuovi giochi della saga. La registrazione in Europa risale al 31 gennaio, a testimonianza di come dietro le quinte ci siano già dei piani per il futuro di The Dark Pictures.

Nello specifico i nuovi marchi registrati dallo studio sono The Dark Pictures The Craven Man, The Dark Pictures Presents O Death, The Dark Pictures Directive 8020, The Dark Pictures Intercession e The Dark Pictures Winterfold. Da notare la presenza di un misterioso "The Dark Pictures Presents" che farebbe pensare ad una possibile "sottoserie" non direttamente legata ai temi ed allo stile degli altri episodi.

Fino ad oggi Supermassive e Bandai Namco hanno pubblicato tre giochi della saga: The Dark Pictures Anthology Man of Medan nel 2019, The Dark Pictures Anthology Little Hope nel 2020 e The Dark Pictures Anthology House of Ashes nel 2021 mentre il quarto episodio, The Dark Pictures Anthology The Devil in Me, dovrebbe uscire quest'anno.

Non ci resta che aspettare per saperne di più, dopo il lancio di The Devil in Me, Supermassive Games potrebbe annunciare ufficialmente altri giochi della serie e svelare quali sono i piani per il futuro della The Dark Pictures Anthology.