The Dark Pictures Switchback VR riconosce quando chiudete gli occhi: novità sul gameplay

C'è molta curiosità nei confronti di The Dark Pictures Switchback VR in arrivo al lancio di PlayStation VR2, il 22 febbraio 2023. L'horror di Supermassive Games promette di sfruttare al meglio le potenzialità del nuovo visore Sony, offrendo ai giocatori un'esperienza non solo terrificante, ma anche fortemente immersiva.

E dalle pagine del numero 380 di EDGE, che sulla cover ha proprio PlayStation VR2, veniamo a scoprire che The Dark Pictures Switchback VR avrà un sistema di eye-tracking che permetterà al gioco di riconoscere quando il giocatore chiuderà gli occhi o sbatterà le palpebre velocemente. Nello specifico, un particolare nemico riconoscerà tali movimenti, con l'utente che dovrà dunque agire di conseguenza per capire come contrastarlo.

"Una porta con sopra dipinto 'non sbattere le palpebre' ci porta in una stanza piena di manichini insanguinati con indosso delle maschere di Arlecchino, con i loro corpi contorti in posizioni innaturali. Ad un certo punto non riusciamo più a resistere e chiudiamo gli occhi", si legge su EDGE, che prosegue: "Quando li riapriamo, i manichini hanno cambiato posizione. Sbattiamo di nuovo le palpebre e succede ancora, con la differenza che uno di essi ha ora preso vita. E mentre ripetiamo il procedimento capiamo come utilizzare i nostri occhi in maniera tattica, chiudendoli solo quando le nostre armi sono pronte".

Non è da escludere che questo sistema di riconoscimento visivo possa avere ulteriori utilizzi all'interno del gioco completo, non appena sarà disponibile il prossimo febbraio. Nell'attesa potete rivedere il trailer di annuncio di The Dark Pictures Switchback VR, così da avere un ulteriore assaggio dello stile e delle atmosfere che il prossimo gioco di Supermassive offrirà ai fan.