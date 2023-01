The Dark Pictures Switchback VR salta il lancio di PlayStation VR2: ecco la nuova data

Il mese di febbraio si prospetta molto caldo, con il debutto sul mercato di PlayStation VR2: il nuovo visore di Sony verrà accompagnato l day one da una nutrita schiera di produzioni (ci saranno oltre 30 giochi nella finestra di lancio di PSVR2), ma sfortunatamente non manca già un rinvio.

The Dark Pictures Switchback VR era previsto al lancio di PlayStation VR2 il prossimo 22 febbraio, tuttavia lo shooter su binari di Supermassive Games salta l'importante appuntamento e viene spostato ad una data successiva. Il posticipo in ogni caso non risulta particolarmente consistente, dato che gli autori hanno già confermato che la loro prossima opera sarà disponibile a partire dal 16 marzo 2023, dunque poco meno di un mese dopo la data precedente.

Supermassive Games ha spiegato in un messaggio il motivo dietro il rinvio, sostanzialmente legato alla necessità di avere più tempo per rifinire al meglio il prodotto: "E' sempre stato nostro obiettivo pubblicare il gioco nella finestra di lancio di PlayStation VR2, ma per noi è anche profondamente importante che voi, i giocatori, riceviate l'esperienza più rifinita e terrificante possibile quando inizierete la vostra prima corsa con The Dark Pictures Switchback VR. Tenendo a mente questo, abbiamo preso la difficile decisione di impostare una nuova data di lancio al 16 marzo 2023".

Insomma, si tratta di aspettare solo un poco più a lungo. Se prenderete il nuovo visore PlayStation già al lancio, vi interessa The Dark Pictures Switchback VR?