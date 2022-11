The Dark Pictures Switchback VR: trailer d'annuncio per l'horror in arrivo su PSVR2

Nel corso del pomeriggio sono stati annunciati 11 nuovi giochi per PlayStation VR2 e uno di questi è The Dark Pictures Switchback VR, una nuova avventura horror che promette un coinvolgimento senza pari grazie alle peculiarità della periferica Sony.

The Dark Pictures Switchback VR è uno sparatutto in prima persona su binari ambientato nello stesso universo di The Dark Pictures Anthology. Tra grilletti adattivi, feedback aptico e Audio 3D, il titolo in questione dovrebbe permettere al giocatore di vivere un'esperienza immersiva e ad alto tasso di paura in cui è possibile sfruttare i sensori di movimento per mirare e sparare con diverse bocche da fuoco. Al momento non vi sono informazioni concrete sulle piattaforme di riferimento e non è possibile sapere se il gioco arriverà esclusivamente su PS5 per i possessori di PlayStation VR2 o se approderà anche su altri lidi. In ogni caso l'uscita è prevista nel corso del 2023.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio del gioco horror, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutte le informazioni in merito a data d'uscita e prezzo di PlayStation VR2, il visore Sony il cui costo sarà superiore a quello di una PlayStation 5 Standard Edition.