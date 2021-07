The Dark Pictures: il nuovo capitolo si chiamerà The Devil in Me? Spunta online il logo

Nei giorni scorsi, l'ente statunitense preposto alla registrazione dei brevetti ha ricevuto da Supermassive Games la richiesta di assicurarsi i diritti sul marchio di quello che, con ogni probabilità, sarà il prossimo capitolo della serie horror di The Dark Pictures Anthology che farà seguito ad House of Ashes.

Come possiamo scoprire attraverso la pagina aperta per l'occasione da Justia Trademarks, a fine giugno la software house britannica ha depositato la documentazione richiesta per assicurarsi la proprietà intellettuale e tutti i diritti commerciali associati al marchio di The Devil in Me.

I legami con la serie a tinte oscure di The Dark Pictures Anthology si fanno ancora più evidenti ammirando l'immagine allegata da Supermassive Games per descrivere il progetto: nello scatto in questione, il nome di The Devil in Me appare all'interno di un logo che lo ricollega, appunto, all'antologia interattiva di racconti dell'orrore di The Dark Pictures.

La documentazione allegata dagli sviluppatori britannici, ad ogni modo, non fornisce ulteriori indicazioni sulla natura di questo progetto, come pure sugli eventi, sui personaggi e sulle dinamiche di gameplay. L'unica certezza, per il momento, è quella rappresentata dall'uscita a ottobre di The Dark Pictures House of Ashes, il terzo episodio che porterà i fan del genere a fronteggiare le entità demoniache a guardia di un antico tempo sumero.