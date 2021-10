The Darkest Tales: il Prologo dell'avventura fantasy italiana è gratis su Steam

Mentre prosegue la campagna in crowdfunding di Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2, gli sviluppatori italiani del Trinity Team invitano gli appassionati di avventure fantasy a scaricare gratis su Steam il Prologo di The Darkest Tales, la loro nuova esperienza da vivere interpretando un coraggioso peluche.

Realizzato in collaborazione con il publisher 101XP, The Darkest Tales Into the Nightmare cala gli utenti nei panni di Teddy, un attempato orsacchiotto di peluche chiamato a intraprendere un pericoloso viaggio per salvare la sua padrona.

Ad accompagnarci in questa odissea nel mondo delle favole ci sarà Lighty, una fata chiacchierona dotata di potenti stregonerie che si concretizzeranno in una rosa quantomai ampia di incantesimi elementali, da utilizzare liberamente dopo averli sbloccati dal ramificato albero di abilità. Sul fronte del gameplay, l'ultima opera del Trinity Team mutua le meccaniche e la progressione degli action adventure a scorrimento più celebri per infonderle di elementi platform ed "esplorativi".

I due Livelli del Prologo di The Darkest Tales ci permettono così di tracciare i contorni del perimetro ludico, narrativo e contenutistico dell'opera finale, immergendoci in un multiverso ispirato alle fiabe di Cappuccetto Rosso e di Jack e il Fagiolo Magico. Tutti i progressi compiuti nel Prologo potranno essere trasferiti nel gioco finale, il cui lancio è previsto nei prossimi mesi su PC (Steam).

Se volete saperne di più sull'ultima fatica digitale del Trinity Team, sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra ultima anteprima di The Darkest Tales e approfondire la conoscenza di questa interessante fiaba interattiva dall'esperienza immersiva.