The Darkness: la remaster dell'FPS culto è in sviluppo? Indizi da Nightdive

Dopo aver chiesto a Epic di far sviluppare Unreal Remastered a Nightdive, il CEO della software house statunitense Stephen Kick lancia dei chiari indizi sul ritorno dello sparatutto culto The Darkness in una versione con grafica e gameplay attualizzati.

Prendendo spunto dal commento di un fan dell'FPS horror lanciato nel 2007 da Starbreeze Studios e 2K su PlayStation 3 e Xbox 360, il massimo esponente di Nightdive ha specificato che la remaster di The Darkness "è nella nostra lista", senza però fornire ulteriori chiarimenti al riguardo: la 'lista' citata da Kick comprende i videogiochi già in fase di realizzazione o è da intendersi semplicemente come la 'lista dei desideri' degli sviluppatori americani?

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Nightdive, ricordiamo a chi ci segue che The Darkness si basa sull'omonima serie a fumetti di Top Cow Productions: il capitolo originario della serie FPS che, nel 2012, è proseguita con un sequel, narra le gesta compiute da Jackie Estacado, uno sgherro della malavita assassinato da Paulie Franchetti per paura che Jackie potesse tentare la scalata al crimine organizzato di Chicago e usurpare la sua posizione di Don.

Al calare della notte, un'antica forza demoniaca che segue da generazioni la stirpe di Jackie si manifesta e resuscita il protagonista, obbligandolo a saziare la sete di sangue dell'entità infernale attraverso gli spaventosi Darkling che infestano il corpo dell'eroe. Grazie al suo atipico canovaccio narrativo, all'ottimo comparto grafico e ad un gameplay che definire 'viscerale' sarebbe un pallido eufemismo, The Darkness vanta ancora una folta schiera di appassionati, e questo a dispetto dei sedici anni trascorsi dal suo iniziale approdo su PS3 e X360. E voi, come accogliereste la notizia del ritorno ufficiale di The Darkness? Fatecelo sapere con un commento.