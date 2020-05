The Darwin Project: il Battle Royale chiude i battenti

Il team Scavengers ha annunciato che The Darwin Project non verrà più supportato, l'aggiornamento di aprile è stato l'ultimo update pubblicato, i server resteranno però attivi almeno fino a fine anno.

In questi ultimi mesi il gioco ha perso un gran numero di giocatori attivi e la fanbase è attualmente troppo piccola per fare in modo che The Darwin Project possa generare profitti. Il team ha provato a risolvere il problema portando il gioco su altre piattaforme e apportando varie migliorie, tuttavia la situazione non è cambiato e allo stato attuale resta impossibile continuare a sostenere lo sviluppo del progetto.

A inizio anno il gioco ha lasciato la fase Early Access debuttando su PC, PS4 e Xbox One in versione ufficiale, gli sviluppatori hanno continuato a pubblicare patch e aggiornamenti seguendo i feedback della community ma la situazione lato utenti non è purtroppo migliorata tanto da spingere Scavengers alla difficile decisione di interrompere il supporto post lancio.

Non è chiaro se qualcuno in futuro rileverà l'infrastruttura e proverà a rilanciare il gioco, magari con l'avvento di PS5 e Xbox Series X, Scavengers si è detta certamente aperta a questa ipotesi.