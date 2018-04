The Darwin Project diventa free-to-play da oggi su PC

Come annunciato da Scavengers Studio durante un recente livestream trasmesso su Twitch, a partire da oggi The Darwin Project è disponibile in formato free-to-play su PC. La versione Xbox One, invece, rimane ancora a pagamento.

The Darwin Project ha fatto il suo debutto il 9 marzo sia su PC (in Accesso Anticipato su Steam) che su Xbox One (tramite il Game Preview Program), in entrambi i casi al prezzo di 14,99 euro. A partire da oggi, però, la versione PC del gioco si è resa disponibile in formato free-to-play, con l'obiettivo di far crescere la community del gioco.

Interrogati da IGN.com sulla possibilità che il titolo diventi free-to-play anche su Xbox One, i ragazzi di Scavengers Studio hanno affermato che "a breve verranno diffusi ulteriori dettagli sulla versione Xbox One di The Darwin Project", lasciando intendere che anche l'edizione console potrebbe subire qualche cambiamento nel modello di acquisto. Ad ogni modo, per saperne di più non rimane che attendere ulteriori notizie dagli sviluppatori.

Gli utenti che hanno già acquistato il titolo su PC, comunque, il 24 aprile riceveranno una serie di oggetti all'interno del proprio inventario, così da "rimborsare" la spesa con una serie di contenuti in-game che potrebbero tornare molto utili. Ne approfitterete per provare il gioco di Scavengers Studio su Personal Computer (già disponibile in forma free-to-play su Steam)?