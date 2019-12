The Darwing Project: il battle royale in versione completa arriva su PlayStation 4

I titoli Battle Royale hanno da tempo un ruolo di primo piano nel panorama videoludico grazie soprattutto alla forte spinta di Fortnite. Tuttavia il mercato necessita ormai di qualche evoluzione del genere e The Darwin Project, sviluppato da Scavengers Studio, nasce con questa specifica aspirazione.

Dopo aver attraversato una lunga fase di accesso anticipato su PC e Xbox, durata più di un anno, The Darwing Project si prepara ad uscire con una versione 1.0 completa anche su PlayStation 4. La pubblicazione è prevista per il mese di gennaio e al momento non è stata fornita una specifica data. The Darwing Project mette a confronto dieci giocatori con vari sistemi di combattimento, sia in mischia che a distanza, supervisionati da uno Show Director che può influenzare l'andamento del match innescando eventi di diverso tipo. Il gioco, dopo una fase iniziale a pagamento, si presenta ora in via del tutto gratuita e l'esordio su PS4 sarà accompagnato da un nuovo sistema di classi ed equipaggiamenti inediti.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il provato della versione early access di The Darwing Project è disponibile sulle pagine di Everyeye.