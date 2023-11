The Day Before: 5 cose da sapere sullo sparatutto survival tra The Division e TLOU

Sembrava che The Day Before fosse del tutto sparito dei radar, al punto che molti ritenevano che il progetto in Unreal Engine 5 fosse in via di cancellazione. In realtà, gli sviluppatori hanno continuato a lavorare silenziosamente fino al 1 novembre 2023, giorno in cui è arrivato il Final Trailer di The Day Before.

Il filmato in questione ha fugato (quasi) ogni dubbio sull’effettiva esistenza del gioco, confermando la data d’uscita dell’Early Access di The Day Before e svelando alcune delle meccaniche di gameplay che troveremo al lancio della build non definitiva.

Creazione del personaggio

La prima cosa che salta all’occhio del filmato di recente pubblicazione è la presenza di un editor del protagonista. Attraverso questa schermata, i giocatori potranno creare il loro sopravvissuto personalizzato modificandone il volto, la voce e pochi altri particolari. La sequenza del trailer dedicata all’editor è davvero breve, ma a giudicare dalle immagini mostrate si presume che le opzioni messe a disposizione dei giocatori non siano poi così numerose e, per esempio, non è possibile in alcun modo alterare le singole parti del volto, dovendo ripiegare su una selezione di visi predefiniti tra cui scegliere.

Sopravvivenza

Sul fronte del gameplay, il Final Trailer di The Day Before ha mostrato un prodotto non tanto diverso da quanto visto nei filmati pubblicati nel corso degli ultimi due anni dagli sviluppatori, seppur con piccole differenze. Il gioco continua ad essere uno sparatutto in terza persona con dinamiche da survival game, visto che il fulcro del gameplay consiste nel provare a sopravvivere all’interno di un open world, quello di New Fortune City, dove le orde di non morti sono tanto pericolose quanto gli altri giocatori. Come nel più classico dei survival o degli extraction shooter, basta incontrare il giocatore sbagliato per finire con una pallottola in testa e privati di tutto il loot raccolto durante la sessione di gioco. In questo contesto PvPvE dovremo sia evitare la morte violenta che quella per disidratazione o inedia: al netto della mancanza di un hud nel trailer, ci saranno gli indicatori della fame e della sete che andranno periodicamente ricaricati attraverso l’uso dei cibi raccolti. Sembrerebbe quindi che la principale attività di The Day Before corrisponda alla ricerca di negozi abbandonati e altri edifici da saccheggiare con la speranza di reperire tutte quelle risorse utili a prolungare la sopravvivenza.

Armi personalizzabili e auto sportive

Il trailer ha inoltre confermato che le bocche da fuoco, alcune delle quali dovrebbero essere reperibili nell’open world, si potranno personalizzare con numerosi accessori e ognuna di esse vanterà un feeling differente da tutte le altre. A tal proposito, pare che in The Day Before si prema spesso il grilletto e, pertanto, c’è bisogno di un gran numero di proiettili. Consapevoli del fatto che potrebbero verificarsi situazioni in cui il ritrovamento di munizioni è improbabile, gli sviluppatori hanno pensato ad un sistema di commercio che permette di completare semplici obiettivi in cambio di denaro, i Woodberry Coin: potremo poi recarci presso la base operativa e scambiare questa valuta con risorse di vario tipo. Le monete possono anche essere utilizzate per acquistare veicoli come le auto sportive, che consentono di sfrecciare tra le strade di New Fortune City e trasportare con molta più facilità il bottino.

Hub centrale

Sembra avere una certa rilevanza nell’economia di gioco anche l’hub centrale, un luogo in cui i sopravvissuti possono incontrarsi in pace. Qui è dove si fa ritorno da tutte le spedizioni per consegnare il loot in cambio di monete e depositare tutto l’occorrente nel forziere personale, così da non rischiare di perdere oggetti preziosi nelle successive missioni. Oltre a rappresentare il luogo in cui trasformare il bottino in potenziamenti per l’equipaggiamento, la base operativa dei sopravvissuti è anche un punto di ritrovo per divertirsi con gli altri utenti e partecipare a svariate attività come la palestra o la sauna, che però non sembrano avere ripercussioni di alcun tipo sul gameplay.

Housing

Ad un certo punto della storia di The Day Before, il nostro sopravvissuto avrà accesso ad un personalissimo ranch distante dalla città. Qui non solo potrà respirare aria pulita e non preoccuparsi della presenza di mangiacervelli o brutti ceffi pronti a fargli la festa, ma avrà anche la possibilità di dedicarsi alla personalizzazione della casa. I già citati Woodberry Coin possono infatti essere usati anche per l’acquisto di pezzi d’arredamento per il ranch, dove ipotizziamo potremo anche ospitare gli amici per mostrare loro come abbiamo abbellito la nostra dimora.

In conclusione, The Day Before continua ad essere un prodotto all'apparenza interessante, sebbene le vicende che l’hanno coinvolto negli ultimi mesi rendano impossibile dare fiducia cieca al team di sviluppo, che nelle prossime settimane avrà davvero tanto da dimostrare.