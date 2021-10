The Day Before arriva su PS5 e Xbox Series X|S, trailer con la data d'uscita PC

Il tanto atteso Mega Event di The Day Before è finalmente arrivato e nel corso di una diretta streaming andata in onda su YouTube è stato possibile scoprire tante nuove informazioni sul survival MMO in sviluppo presso il team Fntastic.

L'evento si è aperto con una breve introduzione del team di sviluppo seguita da una corposa serie di sequenze in game che hanno permesso di scoprire tante nuove informazioni sui luoghi che potremo visitare nel gioco. Abbiamo infatti visto in azione una sorta di hub social in cui interagire con altri utenti o rilassarci in una spa, un enorme centro commerciale ricco di bottino da raccogliere e una piccola casa in legno nel bel mezzo del nulla che il giocatore può personalizzare trasformandolo nel suo personalissimo rifugio. Alcuni secondi del trailer sono inoltre dedicati al sistema di modifica delle armi, le quali potranno essere accessoriate con mirini, silenziatori e tanti altri gadget.

A chiudere il filmato troviamo due informazioni molto importanti e largamente anticipate: l'annuncio di una versione per le console di ultima generazione Sony e Microsoft e la data d'uscita su PC, fissata al prossimo 21 giugno 2022. Al momento non è chiaro quando sarà possibile giocare su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma è probabile che presto ne sapremo di più.

Avete già letto la nostra intervista al team di The Day Before?