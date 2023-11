The Day Before sta arrivando: quali sono i contenuti dell'Early Access?

Contestualmente alla pubblicazione del Final Trailer di The Day Before, il team Fntastic si riaffaccia su Steam per elencare i contenuti accessibili nel corso dell'Early Access che partirà a inizio dicembre su PC.

Dalle colonne del negozio digitale di Valve, i vertici della software house indipendente fondata in Russia e trasferitasi a Singapore spiegano che sin dalla partenza dell' Accesso Anticipato di The Day Before il loro sparatutto "offrirà un'esperienza esclusiva in un MMO di sopravvivenza post-apocalittico a mondo aperto, un titolo ambientato ai giorni nostri sulla costa orientale degli Stati Uniti in seguito a una pandemia letale".

La mappa che ospiterà le partite dell'Early Access, di conseguenza, sarà di grandi dimensioni e darà accesso a buona parte dell'esperienza interattiva prevista dagli sviluppatori, come sottolinea lo stesso team di Fntastic riferendo di voler introdurre da qui ai prossimi mesi "correzioni dei bug e migliorie a bilanciamento e gameplay, oltre a contenuti aggiuntivi come nuovi oggetti, armi, equipaggiamenti, veicoli e abitazioni".

Lo scenario che farà da sfondo all'Early Access di The Day Before sarà dominato da New Fortune City: la rappresentazione fittizia e post-apocalittica di New York potrà essere esplorata liberamente dai giocatori desiderosi di andare a caccia di sfide di sopravvivenza contro gli infetti che infestano la metropoli e i suoi dintorni. Il cuore nevralgico dell'avventura sarà però rappresentato da Woodberry, la colonia frequentata dai sopravvissuti per contribuire alla ricostruzione della civiltà o anche solo per scambiare oggetti, trovare un rifugio o interagire con gli altri esploratori.

Il lancio dell'Early Access di The Day Before è fissato per il 7 dicembre su PC (Steam), con approdo su console (presumibilmente PlayStation 5 e Xbox Series X|S) atteso in un secondo momento.